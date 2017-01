போராட்டக்காரர்கள் மீது தடியடி.. ஆளும்கட்சியின் அணுகுமுறை சரியில்லை: விஜயகாந்த்

ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது தடியடி நடத்தியதற்கு தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரத்தல் ஆளும் கட்சியின் அணுகுமுறை சரியில்லை என்பதையே காட்டுவதாகவும் விஜய

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMDK leader Vijayankanth condemns for police lahti charge on Jallikattu protesters. Vijayakanth says that government did not handle it in a proper way.