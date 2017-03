நெடுவாசல் அருகே 29வது நாளாக தொடரும் போராட்டம்.. இளைஞர்கள் மொட்டை அடித்து எதிர்ப்பு !

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நெடுவாசல் அருகே 29வது நாளாக இன்றும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

villagers are staging protest against hydrocarbon project for 21st day in nallandar kollai village.