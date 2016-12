கோவில் உண்டியலை திருட முயன்ற நபரை அடித்தேக் கொன்ற கிராம மக்கள்!

ஈரோடு அருகே கோவில் உண்டியலை திருட முயன்ற நபரை கிராம மக்களே அடித்துக் கொன்றுள்ளனர். இதுதொடர்பாக 30 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

The man who tried to rob the temple, near Erode caught and killed by villagers. The police have registered a case against 30 people in this regard.