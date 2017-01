தடையை மீறி கோவை அருகே ரேக்ளா ரேஸ்... 15 கிராம மாட்டு வண்டிகள் பங்கேற்பு

கோவையில் தடையை மீறி கிராம மக்கள் ரேக்ளா ரேஸ் நடத்தினர். இதில் சுற்றுவட்டாரங்களில் உள்ள 15 கிராமங்கள் பங்கேற்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:37 [IST]

English summary

Villagers conducted Rekla race in Coimbatore opposed to ban the game.15 neighborhoods villages Participated in this Race.