ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக போராட்டம்.. நாகை அருகே 200 பேர் கைது!

நாகை அருகே ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய கிராம மக்கள் 200 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Villagers conducting protest against Hydrocarbon project in Nagai. Around 200 people have been arrested.