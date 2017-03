கனிமவளம் தொடர்பான ஆய்வை கைவிடாவிட்டால் உண்ணாவிரதம்.. வேடசந்தூர் பகுதி மக்கள் கொந்தளிப்பு!

திண்டுக்கல் அருகே வேடசந்தூர் மலைப்பகுதிகளில் கனிமவளம் தொடர்பான ஆய்வை மத்திய அரசு கைவிடாவிட்டால் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்படும் என வேடச்சந்தூர் பகுதி மக்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 19:38 [IST]

English summary

Villagers opposing Geological survey near Vedasandur. Hundreds of People were participated in a meeting in the village today. They have decided to keep hunger strike if the government not drop the survey.