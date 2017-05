கடும் குடிநீர் தட்டுபாடு.. தவிக்கும் கிராம மக்கள்.. சாலை மறியலால் பரபரப்பு!

நாகை அருகே கடும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை உள்ளதால் பொதுமக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

English summary

The villagers have been affected by the heavy water shortage near Vedaranyam. Traffic was severely damaged because they were involved in road traffic.