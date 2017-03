போராட்டத்தை தொடர்வதா முடித்துக் கொள்வதா.. மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள்.. போராட்டக் குழுவினர்

முதல்வர் பழனிச்சாமி அளித்த உறுதிக்கு பின்னர் போராட்டத்தை தொடர்வதா அல்லது முடித்துக் கொள்வதா என்று போராடும் மக்களே முடிவெடுப்பார்கள் என்று நெடுவாசல் போராட்டக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Villagers should take decision whether continue or stop the protest said Neduvasal team.