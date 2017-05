ஹார்மோன் சிகிச்சை மூலம் மாணவனின் வளர்ச்சியை கூட்டி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் சாதனை - விடியோ

ஹார்மோன் சிகிச்சை மூலம் மாணவனின் வளர்ச்சியை கூட்டி விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.

English summary

A 12th starndard student looks like a 5th standard student. To him Vilupuram Medical college students given growth hormone treatment. Now he gained 11 centimetre growth.