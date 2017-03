விஜயகாந்த் தொகுதி தேமுதிக முன்னாள் எம்எல்ஏ திமுகவில் இணைந்தார்! கேப்டன் கப்பலில் மற்றொரு ஓட்டை!!

விருத்தாசலம் தொகுதியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துகுமார் தேமுதிகவில் இருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்தார்.

English summary

The DMDK Ex MLA Muthukumar was joined in DMK. With his supporters he joined in front of MK Stalin.