பிளஸ் 2 ரிசல்ட்: 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெறாத அரசு பள்ளிகள் இவைதான்!!

தமிழகத்தில் 32 மாவட்டங்களில் 292 அரசு பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.

English summary

chennai, kanchipuram, thiruvallur districts government school's very poor in Plus 2 result