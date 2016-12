வக்கீல் அமலநாதன் நேரில் ஆஜர்… ஐடி அதிகாரிகள் துருவி துருவி விசாரணை

ராம்மோகன் ராவ் மகனின் நண்பர் வக்கீல் அமலநாதன் இன்று வருமானவரித் துறை அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார்.

English summary

Advocate Amalanathan, who is friend of Rammohan Rao’s son Vivek, has appeared in Income Tax office in Nungampakkam for probe.