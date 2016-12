Exclusive: இன்னும் சில தினங்களில்.. "சின்னம்மா" முதல்வராவார்-அதிமுக எம்.பி நவநீதகிருஷ்ணன்

சசிகலா சில தினங்களில் அதிமுக பொதுச்செயலாளராவும், முதல்வராகவும் பதவியேற்பார் என்று அதிமுக ராஜ்யசபா எம்.பி நவநீத கிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 15:35 [IST]

English summary

A.Navaneethakrishnan Rajyasabha MP of the ruling AIADMK, VK Sasikala, aide of former Chief Minister J Jayalalithaa, to take over the mantle of party General Secretary and become Tamil Nadu's Chief Minister soon.