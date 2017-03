படம் ரிலீசாகும்போது வாய்ஸ் கொடுப்பார்.. மக்கள் பிரச்சினைகளில் சும்மா இருப்பார்: ரஜினி பற்றி ஜோதிமணி

தேர்தல் காலங்கள் அல்லது பெரும்பாலும் அவரது படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் நேரங்களில் மட்டும் ரஜினி வாய்ஸ் கொடுப்பது ஏன்? எல்லா பிரச்சினைகளுக்கும் வாய்ஸ் கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஜோதிமண

English summary

just iam questioning. 'voice' should come from all issues why only on the eve of election mostly during hs film release? asks Jothimani about Rajinikanth.