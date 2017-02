குன்னம் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ ராமச்சந்திரன் காணவில்லை.. வாக்காளர் வழக்கால் பரபரப்பு

குன்னம் தொகுதியின் அதிமுக எம்எல்ஏ ராமச்சந்திரன் காணவில்லை என்று வாக்காளர் ஒருவர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

English summary

A voter, one of Kunnam constituency files a disappeared case against Kunnam MLA Ramachandran.