அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தொகுதிகளில் நாளை முதல் வாக்காளர்கள் பேரணி: ஓபிஎஸ்

நாளை முதல் அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் தொகுதிகளில் வாக்காளர்கள் பேரணி நடத்துவார்கள் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former Chief Minister O.Paneerselvam said that Voters will rally in each constituency from tomorrow. people want to be thrown the current ruling.