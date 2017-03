தூத்துக்குடியைத் தொடர்ந்து நெல்லையிலும் வைகுண்டராஜனின் விவி மினரல்ஸ் குடோனுக்கு அதிரடி சீல்!

நெல்லையில் வைகுண்டராஜனின் விவி மினரல்ஸ் குடோன்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அதிரடியாக சீல் வைத்துள்ளது. நேற்று தூத்துக்குடியில் உள்ள குடோன்கள் சீல் வைக்கப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

VV Minerals’ godown in Thirunelveli was sealed today by officials.