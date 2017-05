கொடூரமான வியாபம் ஊழல் மர்ம மரணங்களை போல நீடிக்கும் கொடநாடு கொலைகள்

இந்தியாவின் கொடூர வியாபம் ஊழல் மர்மமரணங்கள் போல கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை சம்பவங்களில் தொடர்புடையவர்கள் மரணமடைவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Like in Madhya Pradesh and like Vyapam serial deaths, the sudden deaths related to Kodanadu has created panic in Tamil Nadu