வான்னாகிரை வைரஸ் மூலம் ஹேக்கர்கள் சம்பாதித்தது எம்புட்டு தெரியுமா?... அட கிட்னா நாயே!

வான்னாகிரை வைரஸ் மூலம் கம்ப்யூட்டர்களை முடக்கிய ஹேக்கர்கள் சம்பாதித்த தொகை வெறும் ரூ.32 லட்சம்தானாம்.

English summary

Wannacry hackers who have affected lakhs of computers around the world have earned only Rs.32 Lakhs from their ransomware virus.