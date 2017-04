கொடநாடு கொலையில் திடீர் திருப்பம்…போலீஸ் தேடிய ஜெ. மாஜி கார் டிரைவர் மர்ம மரணம்!

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களாவின் காவலாளி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்தக் கொலை தொடர்பாக தேடப்பட்டு வந்த ஜெயலலிதாவின்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 10:50 [IST]

English summary

Jayalalithaa’s Ex-Driver Kanagaraj, who is wanted person in Kotanad Estate murder case, died in an accident in Salem.