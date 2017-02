காதலர்களுக்கு தொல்லை கொடுத்தால் கடும் நடவடிக்கை: கமிஷனர் ஜார்ஜ் எச்சரிக்கை

காதலர்களுக்கு தொல்லை கொடுத்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கமிஷனர் ஜார்ஜ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

Police have warned lovers and illicit lovers for vilolation in chennai