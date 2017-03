ஜெயலலிதா காவிரி விவகாரம் குறித்து ஆலோசித்த போது நோய் தொற்று ஏற்படவில்லையா?

ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்ற போது காவிரி விவகாரம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் என்பது பொய்யா என கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Official announcement said jayalalitha was discussing about Cauvery river issue with the IAS officers. But that time hospital management was not allowed anybody to see jayalalitha in hospital.