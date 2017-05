ஜெயலலிதா எழுதி வைத்த உயிலை கொள்ளை அடித்து விட்டார்களா??

கொடநாடு எஸ்டேட்டில் நடைபெற்ற கொலையின் பின்னணியில் ஜெயலலிதாவின் சொத்துகள் யாருக்கு என்பது தொடர்பான உயிலை தேடும் முயற்சியாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

English summary

On April 24th Kodanad Estate Security guard murdered and another one injured severly. There may be a search of Jayalalitha's will is the thing behind in this murder?