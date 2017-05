மத்தவங்கள விடுங்க.. ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து ஜெயலலிதா போன்ல பேசினாங்கன்னு அவருமா பொய் சொன்னாரு?

ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் இருந்த போது விசாலாட்சி நெடுஞ்செழியன் மறைந்ததற்கு போனில் பேசியதாக நெடுஞ்செழியனின் மகன் கூறியிருந்தார்.

English summary

Visalatchi Nedunchezhiyan died on November 10th when jayalalitha was hospitalise.That time her son Madhivanan said that Jayalalitha was spoke to him through phone and conveyed her condolence. Now the questione is raised that was Jayalalitha spoke to him?