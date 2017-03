சென்னை, திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் தலைவிரித்தாடும் தண்ணீர் பஞ்சம்.. கேன் விற்பனை அதிரடி உயர்வு

சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தலைவிரித்தாடும் தண்ணீர் பஞ்சம் காரணமாக குடி தண்ணீர் கேன் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

English summary

Heavy drought in Chennai, Kanchipuram. Thiruvallur districts. Water cane sales has increased in Chennai, Kanchipuram, Thiruvallur districts.