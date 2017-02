சென்னையை நெருங்குகிறது குடிநீர் பஞ்சம்.. 40 நாளுக்கு தேவையான நீர்தான் இருக்கிறதாம்

சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் 40 நாட்களுக்கு தேவையான நீர் மட்டுமே இருக்கிறது என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

A severe water crisis will face Chennaities soon, PWD source said.