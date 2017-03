30 அடிக்கு கீழே சரிந்த மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம்- 12 மாவட்டங்களில் தண்ணீர் பஞ்சம்

மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 30 அடிக்கும் கீழே சரிந்துள்ளதால் நாமக்கல், ஈரோடு, கரூர் உள்ளிட்ட12மாவட்டங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

As many as 12 districts dependent on Mettur dam for water requirements face a threat of acute drinking water crisis in the coming days as its storage level has dipped to an all time low of mere 30 feet, as against its full capacity of 120 feet due to lack of rainfall.