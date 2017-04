ஒரு பக்கம் கடையடைப்பு, மறுபக்கம் கடை உடைப்பு! தமிழகத்தின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி

தமிழகத்தில் கடை அடைப்பும், கடை உடைப்பும் அடுத்தடுத்து நடந்திருக்கிறது. ஒன்று விவசாயத்தை பிழைப்பதற்காகவும் மற்றது சாராயத்தை ஒழிப்பதற்காகவும் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Women are breaking down liquor shops on the one side, women are wandering for water for other side, this the situation in Tamilnadu.