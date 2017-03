தனியார் குடிநீர் லாரிகள் ஸ்டிரைக்- தென் சென்னை அடுக்குமாடி குடியிருப்பாளர்கள் அவதி

சென்னையில் 1200 தனியார் குடிநீர் லாரி ஓட்டுநர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தால் தென்சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Water tankers operating in south Chennai and its suburbs went on an indefinite strike on Monday. South Chennai water crisis as the tankers association extended its strike More than 1200 water tankers kept off the roads after they were denied permission to draw water from several parts of Kancheepuram district.