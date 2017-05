என் புருஷனைக் கொன்னுடு.. சந்தோஷமா இருக்கலாம்.. சொன்னார் காதலி.. போட்டுத் தள்ளிய கள்ளக்காதலன்

நாங்கள் சந்தோசமாக இருக்க மனைவியின் சம்மதத்தோடுதான் விவேக் பிரசாத்தை கொன்றேன் என்று கொலையாளி பாபு வாக்கு மூலம் அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

West Benga industrialist Vivek Prasad's wife has been arrested with her paramour for killing her husband.