இரு அணிகள் இணைவதில் முட்டுக்கட்டையா… எங்கள் தரப்பிலா.. நெவர்.. ஓபிஎஸ் திட்டவட்டம்

பிரிந்துள்ள இரு அணிகளும் இணைவதில் எங்கள் தரப்பில் இருந்து எந்தவித முட்டுக்கட்டையும் இல்லை என்று முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

We are always ready to talk with EPS team, said O. Panneerselvam in Chennai Airport.