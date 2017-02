சுதந்திரமாகத்தான் தங்கியிருக்கிறோம்.. வெளியில் விடப்பட்ட அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் விளக்கம்!

எங்களை யாரும் கடத்தவில்லை எங்களின் சுய விருப்பத்தின் பேரில் சுதந்திரமாக சொந்த செலவில் ரிசார்ட்ஸ்சில் தங்கியிருப்பதாக அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 10, 2017, 13:14 [IST]

English summary

ADMK MLAs explained that on our own desision we are staying at our cost in resort and we feel independently nobody compelled us.