அங்க என்னப்பா சத்தம்... நாங்க சுதந்திரமாக இருக்கோம்ப்பா..சொல்வது "தோப்பு"!

நாங்கள் சர்வ சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். எங்களை யாரும் அடைத்து வைக்கவில்லை என்று எம்எல்ஏ தோப்பு வெங்கடாசலம் கூறியுள்ளார். செய்தியாளர்களை எங்கள் ஆட்கள் தாக்கவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

We are functioning independently and moving about freely said MLA Thopu Venkatachalam