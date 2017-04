இந்தியை எதிர்க்கவில்லை… இந்தி திணிப்பைத்தான் எதிர்க்கிறோம்… மு.க. ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்

இந்தியை எதிர்க்க வில்லை; இந்தி மொழித் திணிப்பைத்தான் எதிர்க்கின்றோம் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள தண்டையார் பேட்டையில் திருமண விழா ஒன்றில் ஸ்டாலின் இந்தக் கருத்தை வெளியி

English summary

We are not against Hindi, but against Its Imposition says DMK working president M K Stalin.