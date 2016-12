மதிமுகவை நாங்கள் புறக்கணிக்கவும் இல்லை. தவிர்க்கவும் இல்லை- திருமாவளவன்

மக்கள் நலக் கூட்டணியில் பிளவு இல்லை, தேவைப்பட்டால் 4 தலைவர்களும் மேடையில் ஒன்றாக தோன்றுவோம் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

English summary

VCK, which ignored Vaiko, the convener of the PWF, has invited the Left parties. Political observers link the VCK’s decision as a pay back to the opposition of the MDMK leader to Thirumavalavan’s participation in the ‘all-party’ meet called by the DMK over the Cauvery issue some time back.