சென்னை சிறைக்கு மாற்றப்படுகிறாரா சசிகலா? என்ன சொல்கிறார் டிடிவி.தினகரன்

சசிகலாவை சென்னை சிறைக்கு கொண்டுவர முயற்சிக்கவில்லை என அதிமுக துணைபொதுச்செயலாளர் டிடிவி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TTV.Dinakaran was met with press yesterday. He was saying that we are not trying to bring Sasikala to Chennai Jail.