அப்பல்லோவில் ஜெ. சிகிச்சை பெற்ற போட்டோவை வெளியிடவா.. பரபரப்பைக் கிளப்பும் கர்நாடக புகழேந்தி

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா சிகிச்சையின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் வெளியிடப்படும் என்று கர்நாடக மாநில அதிமுக அம்மா அணி செயலாளர் வா. புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

English summary

Karnataka ADMK Amma secretary Pugazhendhi has said that their party is ready to release Jayalalitha photos taken during her stay in Apollo hospitals.