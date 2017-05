வந்து பேசுங்க, பழையதை தர்றோம்.. வாங்கிட்டுப் போங்க.. தங்க தமிழ்செல்வன் அதிரடி!

அதிமுகவின் அம்மா அணியைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏ தங்கதமிழ்செல்வன், நிபந்தனைகளற்ற பேச்சுவார்த்தை என்றால் எங்கள் அணி பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார் என்று கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK MLA Thangatamilselvan has said that OPS team can come for merger talks and get their old posts back.