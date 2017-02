சொந்த செலவில் தான் ரிசார்ட்டில் தங்கியுள்ளோம்... சொல்றது தஞ்சாவூர் எம்எல்ஏ ரங்கசாமி

சொந்த செலவில் தான் ரிசார்ட்டில் தங்கியுள்ளோம் என தஞ்சாவூர் எம்எல்ஏ ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Thanjavur MLA Rangasamy told that we are staying in resort with our own interest. nobody lodged us and nobody spending money for us we are spending our own money.