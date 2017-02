122 எம்.எல்.ஏக்கள் தமிழகம் கிடையாது.. நாங்கள்தான் உண்மையான அதிமுக.. ஓ.பன்னீர்செல்வம் அதிரடி பேட்டி

மக்களின் எண்ணப்படி, நாங்கள்தான் உண்மையான அதிமுக, என்பதை உறுதிபட தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்றார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

We are the original AIADMK, claims Ex Chief Minister O.Pannerselvam in a press meet.