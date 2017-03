நாங்கள் தான் உண்மையான அதிமுகவினர்.. நத்தம் விஸ்வநாதன் பேச்சு

உண்மையான அ.தி.மு.க. நாங்கள்தான் என்பது விரைவில் தெரியவரும் என்று நத்தம் விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Former minister natham viswanathan keeping hunger strike today to demand judicial context on Jayalalitha's death at Dindigul