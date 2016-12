சின்னம்மா தமிழ்ல எங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை- அதிமுக தொண்டர்கள்

அம்மான்னு கூப்பிட்ட வாயாலே சின்னம்மான்னு கூப்பிட மாட்டோம். யாரு இடத்தில வந்து யாரு சீன் போடறது நாங்க ஏத்துக்க மாட்டோம் என்பதுதான் அதிமு பெண் தொண்டர்களின் இன்றைய பேச்சாக உள்ளது.

English summary

We can never accept that person as the leader of the party said ADMK workers. As V K Sasikala moves to take control of the AIADMK.ADMK workers talks about Jayalalithaa, her voice grows loud and agitated.