அரசின் வாய்மொழி உறுதியை நம்ப முடியாது.. முழுவதுமாக மூட்டை கட்டி வையுங்கள்.. நெடுவாசல் மக்கள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்ட விவகாரத்தில் அரசு அளிக்கும் வாய்மொழி உறுதியை ஏற்க முடியாது என நெடுவாசல் பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Neduvasal protesters says that we can not believe the government. First pack up the Hydrocarbon program they said.