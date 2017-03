எங்க அண்ணன் உடலை டெல்லி எய்ம்ஸ்சில் போஸ்மார்ட்டம் பண்ணாதீங்க.. முத்து கிருஷ்ணன் தங்கை கதறல்

எங்கள் அண்ணன் உடலை டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் போஸ்மார்ட்டம் பண்ணாதீர்கள் என்று மர்மமான முறையில் மரணம் அடைந்துள்ள ஜேஎன்யூ மாணவர் முத்துகிருஷ்ணனின் தங்கை கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத்தார்.

English summary

‘We do not want postmortem in Delhi AIIMS’, said Muthukrishnan’s sister.