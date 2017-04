எங்கள் ஊருக்கு எதற்கு டாஸ்மாக்? கொந்தளிக்கும் கெடிலம் கிராம மக்கள் -வீடியோ

எங்கள் ஊரில் கண்டிப்பாக டாஸ்மாக் அகடையைத் திறக்கக் கூடாது; ஆண்கள் தாங்கள் சம்பாதிப்பதை டாஸ்மாக்கில் அழிப்பார்கள் என கூறி உளுந்தூர்பேட்டை கெடிலம் கிராம மக்கள் டஸ்மாக்குக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றனர

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

We don't want Tasmac shop in our village strongly opposing kedilam people Near Ulundurpet, kedilam village people strongly opposing to establish, Tasmac shop. Tasmac officials trying to establish Tasmac in villages or town where highways Tasmac shop cleared after Supreme court's order