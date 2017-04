நாங்களா கேட்டோம் முதல்வர் பதவி.. தம்பிதுரை எல்லாம் ஒரு ஆளா.. வறுத்தெடுத்த கேபிஎம்!

முதல்வர் பதவியை எங்களுக்கு தாருங்கள் என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை. எதற்காக கேட்காததை கூறுகிறீர்கள் என்று கே.பி. முனுசாமி தெரிவித்தார்.

English summary

K.P.Munusamy says our team leader OPS doesnt want CM post, then why thambidurai spoke like that?