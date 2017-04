ஓபிஎஸ் வேண்டாம்.. ஈபிஎஸ் வேண்டாம்... ஒன்லி யுபிஎஸ் மட்டும் போதும்! # Powercut

தலைநகர் சென்னையில் மின்வெட்டு பிரச்சினை தலைவிரித்தாடுகிறது. இப்போதைக்கு யுபிஎஸ் மட்டும் போதும் என்று பலரும் வேண்டிக்கொள்கின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Power cut issue, For Current Situation Of Chennai people dont want OPS and EPS UPS is enough.