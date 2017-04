திருப்பூர் சாமளாபுரத்தில் ஈஸ்வரியை கொடூரமாக அறைந்த போலீஸ் அதிகாரிக்கு பொன்னார் வக்காலத்து?- வீடியோ

திருப்பூரில் எந்த சூழ்நிலையில் அந்த பெண்ணை போலீஸ் அறைந்தது? ஏன் அந்த சூழ்நிலை உருவானது என்பது குறித்தும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என பொன்.ராதா கிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

We have consider at what situation, police slapped that women in Thiruppur Samalapuram told state minister Pon. Radha krishnan