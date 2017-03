எங்ககிட்ட உள்ளது தாமரை இலை.. இரட்டை இலை இல்லை... பொன். ராதாகிருஷ்ணன் பாய்ச்சல்

அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் இருப்பதாக சிலர் கூறுகின்றனர். ஆனால் எங்களிடம் தாமரை இலை மட்டுமே உள்ளது என்று மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

English summary

ADMK's double leaf is not in Modi's hands, we have our victory symbol Lotus's leaf only, says Pon.Radhakrishnan.