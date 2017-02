நானும் ஜெயலலிதாவும் 1000 பன்னீர் செல்வத்தைப் பாத்திருக்கோம்.. சொல்கிறார் சசிகலா!

ஜெயலலிதாவும் நானும் இணைந்து பன்னீர்செல்வம் போன்ற 1,000 பேரை பார்த்து விட்டு தான் வந்திருக்கிறோம். போராட்டங்கள் எல்லாம் என் கையில் உள்ள தூசிக்கு சமம் என்று சசிகலா கூறியுள்ளார்.

English summary

Sasikala has said that she and Jayalalitha have seen thousand 1000 O Panneerselvam in their life.